Energética española Repsol ganó un 265 % más hasta junio por revalorización de existencias

Según comunicó este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, su resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios, ascendió a 2.711 millones de euros, un 134,7 % más en comparativa interanual, en un contexto global volátil y con tensiones en los mercados energéticos fruto de la guerra en Irán.

En su informe de resultados, la multinacional atribuye el avance a un efecto patrimonial positivo de 823 millones, a diferencia de lo que sucedió en el primer semestre de 2025, cuando fue desfavorable en 400 millones por la caída de los precios de crudo y productos, y el impacto del apagón eléctrico de la península ibérica.

En mitad de la incertidumbre geopolítica, Repsol -que no cuenta con activos en Oriente Medio- trabajó para asegurar la continuidad del abastecimiento energético en un momento clave para el turismo español, frente al riesgo de una posible escasez de diésel y queroseno, este último empleado en la aviación.

En total, la compañía destinó 2.400 millones en estos primeros seis meses del año para incrementar sus inventarios y maximizar la materia prima disponible en sus refinerías.

Por áreas, el resultado neto ajustado de exploración y producción ('upstream') alcanzó los 673 millones de euros entre enero y junio, un 6,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

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El resultado neto ajustado del área industrial fue de 1.683 millones, impulsado por los mayores márgenes de refino, lo que contrasta con los 235 millones del mismo periodo de 2025, impactados negativamente por los apagones eléctricos del ejercicio.

El área de cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1 %, a 369 millones en el semestre, mientras que la generación baja en carbono registró un resultado neto ajustado de 6 millones.

En esta primera mitad de 2026, Repsol registró deterioros y provisiones por valor de 1.333 millones, principalmente en el negocio de química y en generación baja en carbono en Chile.

La deuda neta era de 3.667 millones de euros al cierre del segundo trimestre, 1.133 millones inferior a la registrada hasta marzo.

Repsol, una de las principales multinacionales españolas, trabaja en Europa, América, Asia y África.

En el continente americano está presente en nueve países, entre ellos EE.UU. y Canadá, además de México, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.