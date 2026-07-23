Francia avisa que agresión a dos diplomáticos en Irán no quedará impune y evalúa sanciones

En declaraciones a la emisora France Inter, Barrot explicó que los dos funcionarios regresaron a París el miércoles tras sufrir en Irán un "acto de intimidación extremadamente grave" por parte de los servicios de seguridad iraníes.

Según el ministro, ambos diplomáticos fueron interceptados en un lugar privado por agentes de seguridad iraníes mientras desarrollaban su labor de apoyo a la sociedad civil del país. Uno de ellos, añadió, fue golpeado durante la detención.

"Atacar a diplomáticos está absolutamente prohibido y es absolutamente condenable", afirmó Barrot, quien consideró que la acción buscaba intimidar a Francia por sus programas de apoyo a estudiantes, artistas y organizaciones de la sociedad civil iraní.

"Estamos evaluando todas las opciones que tenemos para responder", afirmó, sin precisar las medidas que podrían adoptarse.

Barrot recordó que Francia ya ha impuesto en los últimos años sanciones contra responsables iraníes y aseguró que forman parte del abanico de respuestas posibles ante ataques contra los intereses franceses y la seguridad de sus agentes.