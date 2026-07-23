Irán afirma que no tiene problemas de mediación con EE.UU. pero Washington es irrazonable

Araqchí se pronunció así preguntado sobre la visita hace unos días a Washington del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, quien hoy fue recibido en Teherán por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara poco antes que Irán "se está quedando" sin países a través de los que mandar sus súplicas para llegar a un acuerdo.

"El primer ministro iraquí ha visitado Washington y es natural que nos transmita sus opiniones y percepciones sobre este viaje; esto es completamente normal", apuntó el alto diplomático, quien añadió que hay "múltiples personas" que pueden desempeñar el papel de mediador con Washington y que no tienen problema con que se intercambien mensajes.

El problema real, subrayó, es el "enfoque irracional, excesivo y autoritario" de Estados Unidos, con quien no habrá acuerdo hasta que no asegure el respeto a la nación iraní.

Este mismo jueves, Rubio afirmó desde Manila que Irán "suplica todos los días" a Washington por "alcanzar un acuerdo".

"El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (...) ​​lo rompen o quieren cambiarlo", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense, asegurando, además, que la República Islámica "seguirá pagando el precio" de prolongar la guerra, y que el coste "sube cada noche más y más".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este contexto, Rubio insistió en que Teherán envía constantemente a Washington "mensajes a través de terceros países", sin detallar cuáles, y aseguró que Irán "se está quedando" sin Estados "por los que mandar" las supuestas súplicas.

Al Zaidi, quien se reunió la pasada semana con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, fue recibido hoy por Pezeshkian en el Palacio de Sa'dabad, residencia oficial del presidente, y también se reunió con Araqchí y otros altos funcionarios.

La visita del iraquí a Teherán también está marcada por la escalada bélica en Oriente Medio y los ataques de represalia iraníes contra diferentes países del golfo Pérsico y Jordania, unas acciones que Bagdad ha condenado en apoyo de sus vecinos árabes.

Además, se produce tras días de ataques contra grupos opositores kurdoiraníes en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, que han causado alrededor de una decena de muertos y heridos.