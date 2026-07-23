Jordania denuncia un nuevo ataque de Irán con misiles y drones, sin causar víctimas

Las Fuerzas Armadas jordanas indicaron en un comunicado, citando una fuente militar responsable del Comando General, que la Real Fuerza Aérea Jordana hizo frente a "cuatro misiles y seis drones iraníes que tenían como objetivo el territorio del reino durante las últimas 24 horas", sin especificar la zona atacada.

Las defensas aéreas "interceptaron y derribaron tres misiles esta mañana, mientras que el cuarto cayó en una zona remota y deshabitada", y los "seis drones también fueron interceptados y derribados anoche", indicó la fuente militar.

Asimismo, confirmó que la operación no causó víctimas ni daños materiales.

Los equipos del Cuerpo de Ingenieros Reales se desplazaron a los lugares de impacto de los misiles y a las zonas donde se encontraron los restos, "asegurando los sitios de acuerdo con los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos", explicó la nota.

Mientras, añadió que las Fuerzas Armadas jordanas continúan monitoreando el espacio aéreo del reino y mantienen "el máximo nivel de preparación operativa para hacer frente a cualquier amenaza contra su seguridad".

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El Mando General, además, instó a los ciudadanos a no acercarse a los lugares de impacto de objetos o escombros, a informar de inmediato sobre ellos y a obtener información de fuentes oficiales.

Jordania, junto con los países del golfo Pérsico, ha sido objetivo de continuos ataques iraníes en las últimas dos semanas, pero en la mayoría de los episodios recientes las autoridades jordanas no han registrado víctimas y solo han recogido algunos daños limitados.

La Guardia de Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), por su parte, reiteró este jueves que sus ataques en Oriente Medio responden a la ofensiva de EE.UU. contra el país persa y no buscan agredir a "hermanos" de naciones vecinas, que mantienen estrechas relaciones con Washington.

La IRGC publicó dos comunicados dirigidos a Kuwait y Jordania en los que asegura que Teherán ha estado "atacando territorios ocupados por el Ejército estadounidense" en estos países, en referencia a las bases con presencia estadounidense.