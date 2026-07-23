Justicia chilena rebaja medida cautelar al exsubsecretario de Boric acusado de violación

"El tribunal descartó que exista peligro de fuga, peligro de reiteración y peligro de obstrucción de las diligencias de investigación que están pendientes", dijo a los medios su abogado, Víctor Providel, a la salida del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Monsalve, que se arriesga a una pena máxima de al menos 15 años de cárcel, entró en prisión preventiva en noviembre de 2024 y la Justicia le concedió el arresto domiciliario en mayo del año pasado.

El Ministerio Público anunció que apelará la nueva medida cautelar, que entra a regir este mismo jueves.

El médico, de 61 años, era el encargado de gestionar el combate contra el crimen organizado y se perfilaba como uno de los rostros más confiables y de mayor proyección del anterior Gobierno, liderado por el progresista Gabriel Boric (2022-2026).

El llamado 'Caso Monsalve' estalló en octubre de 2024, cuando la prensa local publicó que una de sus asesoras le denunció por supuesta violación.

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Según la denuncia que trascendió a los medios, ambos habrían cenado semanas antes en un restaurante de Santiago e ingerido grandes cantidades de alcohol y después habrían ido juntos a un hotel.

La denunciante aseguró no tener recuerdos de aquella noche más allá de que se despertó en la cama del hotel con signos de haber sufrido una agresión sexual.

La Fiscalía también está investigando a Monsalve de manera paralela por obstrucción a la justicia y por presuntamente violar las leyes de Seguridad del Estado y de Inteligencia, tras haber ordenado a la Policía la revisión de las cámaras de seguridad del hotel antes de que se presentara la denuncia.

El 'Caso Monsalve' fue uno de los golpes más duros que ha enfrentado el Gobierno de Boric en sus más de tres años de mandato y puso en la mira a varios miembros destacados del Ejecutivo, incluido el propio gobernante, por haberse demorado dos días en cesar al exsubsecretario y por la gestión de un asunto tan extremadamente sensible para la izquierda como es el de la violencia machista.