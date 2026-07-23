La empresa rusa Wildberries pierde un 8 % de capacidad logística por ataques ucranianos

Sin contar con el ataque de hoy que alcanzó un almacén en la región de Vorónezh, a 400 kilómetros al sur de Moscú, los ataques con drones ucranianos afectaron a una superficie total de 555.200 metros cuadrados, casi el 10 % de la capacidad logística de la empresa.

La construcción de nuevos almacenes del mismo tamaño podría costarle a Wildberries 35.500 millones de rublos (454 millones de dólares).

Las instalaciones afectadas que tiene en cuenta Kommersant son los complejos de Elektrostal en la región de Moscú con una capacidad de 250.000 metros cuadrados cada uno; el de la región de Tambov (108.000 metros cuadrados); el de Krasnodar (100.000 metros cuadrados) y el de Nevinnomissk, en la región de Stávropol y con capacidad de 94.000 metros cuadrados.

Los almacenes de Krasnodar y Stávropol eran las principales instalaciones para el suroeste ruso, lo que podría provocar un aislamiento del territorio dentro de la red logística de Wildberries.

También se informó esta semana de otro ataque contra un almacén en la ciudad de Podolsk, vecina a Moscú, que debería de reabrir pronto al no resultar gravemente dañada y que Kommersant tampoco tiene en cuenta en su estimación.

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Los expertos citados por el diario ruso prevén que la empresa redistribuya su flujo de operaciones hacia otras regiones más seguras en relación con los ataques ucranianos, aunque los costes de transporte podrían encarecerse, más aún en un contexto de déficit de combustible, también provocado por los constantes ataques ucranianos contra infraestructura petrolera rusa.

Aunque Rusia lleva meses atacando infraestructura similar en Ucrania, los ataques por parte de Kiev contra Wildberries se iniciaron el pasado sábado, alegando, al igual que Moscú, que el enemigo utiliza dichas instalaciones con fines militares.

Expertos independientes estiman que Wildberries tendrá que gastar millones de dólares en reconstruir sus instalaciones, aunque las mayores pérdidas corresponden a los pequeños empresarios que trabajan con la compañía. Una primera estimación calcula sus pérdidas en unos 1.900 millones de dólares.

Además, según la prensa, la Wildberries no tiene intención de compensarles.