La vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, candidata a dirigir la OIT

Su designación supondría que "por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", destacó Sánchez en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo español resaltó además que Yolanda Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España.

Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la también dirigente de Sumar, grupo de izquierda socio de los socialistas en el gobierno de coalición, la convierten en "una excelente candidata para liderar la OIT".

Díaz, ministra de Trabajo desde 2020 en el Ejecutivo de Sánchez y vicepresidenta segunda desde julio de 2021, dijo en un mensaje publicado en la red social Bluesky que asume "con orgullo y una responsabilidad enorme" su candidatura para dirigir la OIT, representando "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

La votación para elegir al nuevo director general de la OIT en sustitución del actual, Gilbert F. Houngbo, tendrá lugar el próximo 16 de noviembre y su mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 con una duración de cinco años.

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La OIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo, según destacó el Gobierno en un comunicado.

Yolanda Díaz es el segundo ministro del actual Ejecutivo que aspira a un cargo de la ONU, después de que el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya sido propuesto por España para dirigir la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a partir de 2027.

Fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, la OIT reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros.

El Gobierno destacó que Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con los sindicatos, con 30 acuerdos.

Entre ellas la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios que, según resalta el Ejecutivo, ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos en España -en la actualidad este país tiene una tasa por debajo del 15 %, según cifras oficiales-, y a la vez ha conseguido el récord de empleo de la historia española -con 22,4 millones de personas afiliadas a las Seguridad Social, según datos oficiales de junio-.

También es la artífice de la ley Rider para el sector de repartos, que establece obligaciones sobre los derechos de los trabajadores, o de la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia.