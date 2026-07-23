Los cancilleres de Japón y China hablan por primera vez desde la disputa sobre Taiwán

El ministro dijo que abordaron "las relaciones bilaterales" sin apenas ofrecer detalles sobre la conversación, según recoge el medio económico japonés Nikkei.

Fue una breve conversación que tuvo lugar en los márgenes del encuentro anual de jefes de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrado en Manila.

Además de Wang, el japonés mantuvo un breve encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una cena, donde hablaron sobre "las relaciones bilaterales y asuntos regionales", añadió Nikkei.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian aseguró este jueves en una rueda de prensa que Wang "no tiene programada ninguna reunión con la parte japonesa" durante su estancia en Filipinas, por lo que Pekín no confirmó oficialmente el breve contacto mencionado por Motegi.

Japón y China mantienen una amplia disputa diplomática desde noviembre del año pasado, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, provocó la ira de Pekín al decir que un eventual ataque chino contra Taiwán podría suponer un riesgo a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas.

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El Gobierno chino reaccionó imponiendo una serie de represalias económicas contra Tokio, entre ellas una petición a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago, y ha restringido las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos a Japón.