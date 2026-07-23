Ministro ultranacionalista israelí celebra que los judíos se sientan "dueños" de Al Aqsa

"En Tisha B'Av conmemoramos la destrucción. Pero también estamos viendo un progreso tremendo en el Monte del Templo", dijo Ben Gvir en un vídeo grabado frente a Al Aqsa, usando el término en hebreo para referirse a la Explanada de las Mezquitas.

Desde la madrugada, escoltados por la Policía israelí, más de 2.500 judíos israelíes han entrado en la Explanada con motivo de la jornada de Tisha B'Av -que conmemora la destrucción del Primer y Segundo Templo-, donde han realizado rezos y cantos talmúdicos.

Según atestiguó EFE, los judíos están entrando en grupos de cien personas y permanecen en la Explanada unos cinco minutos, tras lo que salen por la puerta por la que normalmente entran los musulmanes.

"Miren lo que está sucediendo aquí: judíos orando, sintiéndose dueños del lugar. Esto nunca había ocurrido aquí antes", añadió el ministro supremacista.

Según el ‘statu quo’ vigente desde 1967 -cuando Israel ocupó la parte este de Jerusalén, donde se encuentra la Explanada-, este recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes, mientras que los judíos solo pueden entrar como visitantes, ya que las leyes judías prohíben a sus fieles orar en el lugar más sagrado para ellos, algo solo permitido a algunos rabinos.

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"Esto está sucediendo en cada vez más lugares", añadió. "Hemos reducido los ataques en un 85 por ciento. En todas partes, la gente entiende que el Estado de Israel tiene el control. Aún queda mucho por hacer, y con la ayuda de Dios, seguiremos adelante", añadió el líder de Poder Judío.

El rezo judío se practica en el Muro de las Lamentaciones -ubicado en uno de los laterales de la Explanada-, y así lo aconseja el Gran Rabinato de Israel, aunque en los últimos años algunos rabinos alineados con el movimiento del sionismo religioso han cambiado esa recomendación y abogan por el rezo donde se levantó el Segundo Templo.

Para los palestinos e incluso para Jordania -país que custodia el lugar desde 1967-, ese cambio es más político que religioso, un intento de judaización e israelización de todo Jerusalén, un cambio que tampoco agrada a muchos judíos ultraortodoxos.

En el año 2000, la visita del entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, a la Explanada de las Mezquitas fue el desencadenante del levantamiento palestino conocido como Segunda Intifada.

En los últimos tres años, desde que Benjamín Netanyahu gobierna en coalición con partidos supremacistas judíos, la entrada a la Explanada de judíos que rezan en ella se ha convertido en algo habitual, mientras que el acceso de fieles musulmanes está cada vez más restringido y limitado a mujeres y hombres mayores.