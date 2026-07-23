Mueren cuatro soldados del Gobierno yemení en combates con los hutíes en el suroeste

Fuentes militares gubernamentales y locales señalaron este jueves a EFE, bajo condición de anonimato, que los hutíes atacaron las posiciones gubernamentales en los frentes de Al Fakher, Al Jubb y Batar, en la provincia suroccidental de Dhalea, donde se desencadenaron intensos combates durante la noche del miércoles.

Las fuerzas gubernamentales afirmaron haber repelido ataques simultáneos de los hutíes contra varias posiciones avanzadas tras casi tres horas de combates.

Una fuente militar indicó que los hutíes, respaldados por Irán, atacaron las posiciones bajo cobertura de artillería, utilizando armas medianas y ligeras en un intento por romper las líneas gubernamentales.

"Las fuerzas respondieron con firmeza a los ataques, detuvieron el asalto y obligaron a la milicia a retirarse", declaró.

El Centro de Medios del Frente de Dhalea informó que 23 combatientes hutíes murieron y otros siete fueron capturados tras la llegada de refuerzos militares gubernamentales al frente.

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Por su parte, los hutíes, hasta el momento, no han hecho declaraciones al respecto.

Dhalea ha permanecido como uno de los frentes más activos del Yemen a pesar de años de relativo estancamiento militar tras los intensos combates de 2019, con enfrentamientos esporádicos que continúan entre combatientes hutíes y tropas gubernamentales.

Los combates se producen en medio de una escalada generalizada por parte de los hutíes, quienes en los últimos días anunciaron un bloqueo marítimo a Arabia Saudí e intensificaron su retórica militar contra el reino y el Gobierno reconocido internacionalmente del Yemen.

De hecho, la madrugada de este mismo jueves los rebeldes yemeníes afirmaron haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo, mientras Riad solo ha confirmado uno hasta el momento.