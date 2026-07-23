Pekín dice que expulsó a dos buques filipinos cerca de un atolón disputado con Manila

El portavoz de la Guardia Costera china, Jiang Lue, declaró en un comunicado que las embarcaciones filipinas 3012 y 3018 "ignoraron repetidas advertencias" de la parte china y entraron en aguas "bajo jurisdicción china" alrededor de Huangyan, nombre con el que China se refiere al atolón, conocido en Filipinas como bajo de Masinloc.

Jiang aseguró que las unidades chinas adoptaron "medidas necesarias", entre ellas seguimiento, presión exterior, interceptación y control, para expulsar a los buques filipinos.

"La operación en el lugar fue profesional, estandarizada, justificada y legal", aseveró el portavoz, que reiteró que Huangyan "es territorio inherente de China".

Jiang instó a Filipinas a "detener inmediatamente sus actos de infracción y provocación" y advirtió de que la Guardia Costera china continuará llevando a cabo operaciones de "protección de aplicación de la ley" en las aguas del atolón para defender la soberanía territorial y los derechos marítimos de Pekín.

El episodio se produce en una semana marcada por una nueva escalada entre China y Filipinas en el mar de China Meridional, después de que ambos países intercambiaran acusaciones por un incidente registrado el lunes cerca del arrecife Second Thomas, donde Manila mantiene encallado desde 1999 el buque Sierra Madre con una pequeña guarnición.

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Filipinas sostiene que sus lanchas se acercaron a un buque chino "sin carácter confrontativo" y que personal chino golpeó "de manera violenta y agresiva" a uno de sus militares, mientras que Pekín acusa a las embarcaciones filipinas de embestir a una patrullera china y atacar a sus agentes con remos y otras herramientas.

La ministra filipina de Exteriores, Theresa Lazaro, trasladó el miércoles una "enérgica protesta" a su homólogo chino, Wang Yi, en una reunión en los márgenes de la cita de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, mientras que Wang expresó a su vez una protesta por las acciones filipinas.

Las tensiones coinciden con la presencia en Manila del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien se reunió con Wang y recordó que Washington mantiene un tratado de defensa con Filipinas.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.