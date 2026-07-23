Periodismo iberoamericano se cita en Bogotá para hablar de libertad de prensa y democracia

Bajo el lema 'Aquí estamos, aquí contamos', el encuentro organizado por la Fundación Gabo, creada por el nobel Gabriel García Márquez, reunirá a periodistas, escritores, artistas, investigadores y defensores de derechos humanos en más de 150 actividades gratuitas distribuidas en 40 espacios de la capital colombiana.

El Gimnasio Moderno, uno de los colegios más tradicionales de Bogotá, volverá a ser el epicentro del festival, aunque también serán anfitriones otros espacios de la ciudad, como el Centro Felicidad de Chapinero y bibliotecas públicas.

Uno de los ejes de la programación será la situación del periodismo frente al deterioro democrático.

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro abrirá un diálogo sobre el ejercicio del oficio desde el exilio junto a la cubana Mónica Baró, el salvadoreño Carlos Martínez y Claudia Neira Bermúdez, quienes compartirán sus experiencias tras enfrentar la censura y la persecución.

La programación también abordará el papel del periodismo en los procesos de memoria y justicia con un panel dedicado a la masacre de Tacueyó, en la que fueron asesinadas más de 160 personas por una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, en 1985.

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La inteligencia artificial será otro de los temas centrales del festival con un diálogo enfocado en el impacto de esta tecnología en la vida cotidiana, su influencia en la educación, las relaciones personales y el consumo de información, así como en los desafíos éticos que plantea su creciente presencia en la sociedad.

En la última jornada, el expresidente colombiano y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos conversará con la periodista mexicana Carmen Aristegui sobre el futuro del proceso de paz, una década después de la firma del acuerdo con las antiguas FARC y a pocos días de la posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido mano dura contra los grupos armados ilegales.

El festival también reunirá a corresponsales de guerra como Jon Lee Anderson, Luz Mely Reyes y Catalina Gómez Ángel, ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026 por su cobertura de conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

Gómez Ángel ha cubierto la guerra en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y en 2023 sobrevivió al ataque con misiles contra un restaurante en Kramatorsk, que dejó al menos diez muertos, mientras realizaba un reportaje junto al excomisionado de paz Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince y la novelista ucraniana Victoria Amelina, quien murió en el bombardeo.

Como es tradición, el Festival Gabo tendrá el viernes la ceremonia de entrega del Premio Gabo en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, en la que se anunciarán los ganadores en las categorías de Audio, Imagen, Fotografía, Cobertura y Texto.