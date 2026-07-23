Soldados israelíes abaten a un palestino tras un apuñalamiento en el norte de Cisjordania

"Tras la información de un apuñalamiento en el área de Ganim, soldados israelíes que operaban en el lugar eliminaron al terrorista", recoge el texto.

El Ejército de Israel se refiere como terrorista a cualquier palestino que agreda a israelíes, independientemente de si la acción no estaba premeditada o de que el atacante no esté vinculado a grupos armados.

Consultado por EFE, el Ejército israelí no aclaró si el herido era un civil o un soldado. Según el diario Yedioth Ahnoroth, el herido se encuentra en estado leve.

Se trata del segundo apuñalamiento de colonos por parte de palestinos este jueves en Cisjordania ocupada, pues ya por la mañana, un colono de 51 años resultó herido de gravedad tras ser con arma blanca por palestinos al este de la ciudad de Nablus, también en el norte.

Otro israelí armado abrió fuego e hirió en el abdomen a los dos palestinos acusados de perpetrar el ataque.

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El apuñalamiento de esta tarde se ha producido a las afueras de Ganim, terreno de uno de los asentamientos que Israel desalojó completamente en 2005 y que se dispone a rehabliitar.

Según la cadena de radio del Ejército de Israel, el ataque se ha producido en un puesto de avanzada creado recientemente por las fuerzas armadas en la zona de Ganim, en el marco del inminente inicio de los trabajos de construcción en la colonia, a la que aún no se han trasladado los israelíes.

El grupo islamista palestino Hamás, que gobierna la franja de Gaza, calificó de "heroicas operaciones" los apuñalamientos y aseguró que son "la mejor respuesta" a la entrada masiva de judíos este jueves a la Explanada de las Mezquitas, que, además del Domo de la Roca, alberga la de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam tras La Meca y Medina.

El acceso de los fieles judíos al complejo se produjo en el marco de la festividad religiosa de Tisha B'av, que conmemora la destrucción por los babilonios del Primer Templo, el de Salomón, en el siglo VI a.C.

Según el status quo establecido en 1967, el culto en la Explanada está reservado a musulmanes, mientras que los judíos deben acudir al vecino Muro de las Lamentaciones, vestigio del Segundo Templo de Jerusalén, el de Herodes, destruido por los romanos en el años 70 d.C.

En total, más de 4.200 judíos han entrado hoy a la Explanada, según la Gobernación de Jerusalén.

Unos 70 palestinos han muerto por ataques de los soldados y los colonos israelíes este 2026. Del lado israelí, un joven de 18 años identificado como Yehuda Sherman murió cuando un palestino embistió su coche cerca del también asentamiento ilegal de Homesh, en el norte de Cisjordania.