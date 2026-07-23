Trump elogia a Nigeria por combatir el terrorismo y la violencia contra cristianos

En una carta fechada el 6 de julio y difundida el miércoles por la Presidencia de Nigeria, Trump agradeció a Tinubu su "determinación para abordar los problemas que afectan a su nación, especialmente la violencia contra las comunidades cristianas".

"Es un verdadero honor estar junto a usted en la lucha contra los terroristas y hacer que la República Federal de Nigeria sea más fuerte y próspera", añadió.

Según Trump, la relación entre EE.UU. y Nigeria "es crucial en un momento en el que el conflicto se ha extendido por África Occidental y en otras partes del mundo".

"Ambos compartimos el objetivo común de enfrentar el terrorismo en todas sus formas", subrayó, al mostrarse "orgulloso" de haber desplegado efectivos militares en el país africano.

Con ese despliegue, Washington quiere "dotar a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Nigeria de las habilidades, las herramientas y la información de inteligencia que necesitan para proteger vuestra patria y garantizar la seguridad de los ciudadanos, en particular de aquellos que profesan una fe", agregó.

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Por su parte, la Presidencia nigeriana señaló que las relaciones bilaterales han mejorado en los últimos meses, con ambos países trabajando estrechamente en "áreas clave", especialmente en los retos de seguridad que afectan a varias zonas de Nigeria.

Asimismo, recordó que Trump y Tinubu acordaron en noviembre pasado crear un grupo de trabajo conjunto dirigido por sus respectivos asesores de Seguridad Nacional, para impulsar la formación, el intercambio de inteligencia y las operaciones antiterroristas conjuntas.

La carta marca un cambio de tono respecto a las tensiones registradas en noviembre de 2025, cuando Trump acusó al Gobierno nigeriano de permitir una supuesta matanza de cristianos y amenazó con una posible intervención militar, mientras el país africano rechazó que esa fuera "la realidad sobre el terreno".

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Asimismo, en el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que EE.UU. realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.