Violentos incendios en el sur de Europa obligan a la evacuación de miles de personas

Este año es el segundo con más superficie quemada por el fuego en este temporada en la Unión Europea desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del sistema Effis analizados por la AFP.

Al menos tres bomberos murieron en los últimos días, dos en Francia y uno en Italia, mientas Europa sufre una ola de calor cada vez más intensa, con temperaturas que superan los 40 °C en algunas zonas.

En el sur francés, las autoridades luchan contra dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos (suroeste), afectó 4.800 hectáreas, según la última estimación de los bomberos, y ha provocado más de 20.000 evacuaciones en la zona del bosque de las Landas de Gascuña.

De acuerdo con varias fuentes consultadas por la AFP, las llamas habrían sido provocadas por trabajos de desbroce en un camino forestal.

El otro incendio, que comenzó el martes al mediodía en un campo y se extiende por el departamento del Var, en el sureste, afectó 2.700 hectáreas y más de 300 personas fueron evacuadas.

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El presidente Emmanuel Macron anunció la madrugada del viernes en la red social X que Francia solicitó la activación del mecanismo de protección civil de la UE, por lo que “pronto” contará con medios aéreos europeos para combatir las llamas.

“Pronto podremos contar con el refuerzo de dos Canadair croatas, dos Air Tractor portugueses y dos helicópteros pesados Black Hawk checos y eslovacos”, precisó el mandatario.

Según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se han registrado más de 12.500 focos de incendios desde principios de año y ya se han quemado 44.000 hectáreas.

En Francia, nunca los incendios habían calcinado tanta superficie en esta época del año.

Lea más: Al menos 120 evacuados en un incendio en el sur de Francia que ya quemó 180 hectáreas

Decenas de incendios en Sicilia

Italia y España también están atravesando uno de sus peores años.

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

En Italia, decenas de incendios forestales y de vegetación arrasan Sicilia, anunció el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica en el centro de la isla, donde las temperaturas superaron los 40 °C en los últimos días, fueron evacuados el miércoles, según los bomberos.

“Se han desplegado 6.000 efectivos y están operando 20 medios aéreos”, declaró el miércoles por la noche el presidente de la región, Renato Schifani, quien precisó que cerca de 50 incendios -de los 344 reportados el miércoles- siguen activos.

Un portavoz de la Agencia de Protección Civil de Italia declaró a la AFP que los incendios son avivados por “temperaturas muy altas y un suelo muy seco”.

También se registraron más de 160 fuegos en las últimas 24 horas en Calabria, la región vecina.

Emergencia en España

El gobierno español decretó la noche del jueves la emergencia de alcance nacional “debido a la concurrencia” de incendios “junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas” en la región de Madrid y en la provincia de Ávila, cerca de la capital.

La conflagración más importante se encuentra a unos 100 kilómetros al norte de Madrid, en la provincia de Guadalajara. Desde el jueves pasado, ha arrasado 32.000 hectáreas.

Además, las autoridades evacuaron el jueves a los 3.500 habitantes de Aldea del Fresno, una localidad a 60 km al oeste de Madrid.

En total, en toda la región de Madrid, donde varios fuegos forestales están activos en paralelo, hay en total “más de 10.000” evacuados, según indicó el Gobierno regional de Madrid.

Contra el incendio declarado cerca de Aldea del Fresno trabajan “18 dotaciones de bomberos”, junto a soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), indicaron los servicios de emergencia.

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron devoradas por las llamas en España, según EFFIS, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.