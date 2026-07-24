141 incendios extinguidos de un total de 159 declarados en Argelia en las últimas 24 horas

La institución estatal detalló que 18 operaciones de extinción y enfriamiento siguen vigentes en las provincias del norte de país, las más afectadas por los incendios.

Este miércoles, más de un centenar de personas fueron evacuadas durante la madrugada de un hospital en la provincia de Annaba, en el noreste de Argelia, donde la tarde del martes se había declarado un virulento incendio que obligó a 200 familias de la zona a abandonar sus hogares.

El ministro de Interior, Said Sayoud, se desplazó a las zonas afectadas y aseguró que "todos los pacientes fueron evacuados bajo condiciones adecuadas".

La "condiciones climáticas excepcionales" con altas temperaturas, cercanas a los 50 grados, y vientos fuertes han causado incendios virulentos durante las dos últimas semanas en Argelia al igual que los países del mediterráneo como Túnez y Francia.