Al menos 15 civiles muertos en ataque de los paramilitares en Al Obeid, sur de Sudán

El Gobierno del estado de Kordofán del Norte, aseguró en un comunicado que "el ataque de la milicia rebelde tuvo como objetivo a civiles desarmados y estuvo acompañado del saqueo de ganado y la intimidación de los residentes", en la localidad de Burbur.

Las Fuerzas Armadas sudanesas y otras fuerzas de seguridad "actuaron de inmediato, repelieron a los atacantes y los obligaron a huir antes de establecer el control total de la zona", añadió la nota.

Al Obeid en el centro de intensos combates entre el Ejército sudanés y los paramilitares, y la ciudad lleva meses bajo asedio de los paramilitares y ataques continuos, con bombardeos con drones contra mercados, escuelas, infraestructuras de agua y otros objetivos civiles.

Este mismo viernes, la ONU Mujeres denunció que mujeres y niñas de Al Obeid son atacadas con drones cuando intentan ir a buscar agua a fuentes de agua y puntos de distribución, o acosadas y violadas si intentan aprovechar la noche para hacerlo.

La ciudad es de uno de los pocos lugares en manos del Ejército sudanés en Kordofán del Norte, además de ser estratégica porque conecta Jartum y el centro del país con Darfur y alberga la 5ª División de Infantería, que funciona como centro logístico y militar.

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Las agencias de Naciones Unidas advierten desde hace meses del peligro de que la ciudad, que ha duplicado su población por la llegada de desplazados y ronda los 1,2 millones de habitantes, sufra las mismas violaciones de derechos humanos que se denunciaron el pasado año cuando los paramilitares tomaron la ciudad de Al Fasher, en Darfur, tras año y medio de asedio.

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, mientras que ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con la ONU.