Arabia Saudí denuncia que un segundo buque fue atacado en el mar Rojo tras bloqueo hutí

La Autoridad General de Transportes de Arabia Saudí señaló en un comunicado que el buque NCC MASA, perteneciente a una empresa saudí, sufrió daños menores en su casco tras ser atacado mientras navegaba por el mar Rojo, pero no dio detalles sobre el autor del ataque.

La autoridad indicó que el buque "continuó su viaje" hacia su destino después de que las inspecciones confirmaran que seguía en condiciones de navegar y que toda la tripulación se encontraba a salvo.

Asimismo, condenó los repetidos ataques como violaciones del derecho internacional y de las normas que protegen a la navegación comercial y a sus tripulaciones.

El incidente se produjo dos días después de que otro petrolero vinculado a Arabia Saudí fuera atacado en el mar Rojo, el primer ataque desde que los hutíes, respaldados por Irán, anunciaran un bloqueo marítimo contra la navegación saudí.

Los hutíes aseguraron anteriormente que su prohibición se aplica únicamente a los buques vinculados a Riad e insistieron en que no están cerrando el estratégico estrecho de Bab al Mandeb ni atacando a otros buques mercantes internacionales.

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Esta semana los hutíes anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudí, afirmando que los buques vinculados al país del golfo Pérsico tendrían prohibido navegar en aguas bajo su control, en el marco de una política de "bloqueo por bloqueo".

El anuncio supuso una importante escalada en el mar Rojo tras años de relativa calma entre los hutíes y Arabia Saudí, luego de la tregua negociada por la ONU en 2022.

Las Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional y el Gobierno deL Yemen reconocido internacionalmente han advertido que los renovados ataques contra buques comerciales amenazan la libertad de navegación, la estabilidad regional y el comercio mundial.