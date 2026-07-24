Aumentan a 110.000 los evacuados por el incendio en Arcachon, que se dirige hacia Burdeos

En una entrevista en el canal de televisión TF1, Nuñez detalló que el aeropuerto de la cercana Burdeos permanece cerrado y que se espera que las autoridades tengan que ordenar evacuaciones en el área metropolitana de esta ciudad, capital del departamento de Gironda.

"Es un fuego que se transforma, que se autoalimenta y cambia de dirección; se dirige más bien hacia el este y toma el rumbo de la área metropolitana de Burdeos", explicó el ministro esta noche, además de tachar la situación de "inédita".

Por eso ha pedido al primer ministro, Sébastien Lecornu, apoyos adicionales, incluidos medios militares.

"El incendio se dirige hacia el oeste del área metropolitana de Burdeos. Vamos a contar con refuerzos nacionales de gran envergadura, tanto de bomberos como de militares, personal sanitario y expertos", señaló posteriormente, en una rueda de prensa Sophie Brocas, prefecta (delegada del Gobierno) de la región de Nueva Aquitania y Gironda.

Brocas llamó a la población a estar preparada para ser evacuada en localidades como Sainte-Hélène, Salaunes, Lanton, Audenge o Saint-Médard-en-Jalles, donde los vecinos recibirán por mensajes telefónicos la hora máxima recomendada para haber abandonado sus casas.

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A los municipios no afectados por el incendio la prefecta les pidió considerar poner a punto instalaciones para acoger evacuados.

También señaló que este incendio causó hasta la fecha daños en un centenar de edificios.

En París, el primer ministro francés ha convocado una célula interministerial de crisis a las 22 horas (20 GMT) para estudiar la situación de los incendios en el país, que este viernes ascendían a una treintena en total.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a Lecornu activar esa célula de crisis y también solicitó a las Fuerzas Armadas "movilizarse para ir en refuerzo máximo de la seguridad civil".

No muy lejos de Burdeos y de Aranchon, el vecino departamento de Las Landas también combate otro gran incendio, en la zona de Biscarrosse, con al menos 2.600 hectáreas quemadas y 23.000 evacuados hasta el momento.

Preocupa asimismo otro en Var (sureste) que seguía avanzando este viernes por la tarde, avivado por vientos cambiantes que complicaban las labores de extinción y amenazaban a las localidades de Pontevès, Barjols y Châteauvert, según las autoridades.

En total, Francia supera ya las 50.000 hectáreas calcinadas por incendios forestales en lo que va de año, casi el triple que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los datos que maneja el Gobierno.