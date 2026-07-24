CAF anuncia un compromiso financiero de 9.000 millones de dólares para Colombia hasta 2030

"Nos complace anunciar este compromiso de 9.000 millones de dólares en los próximos años al servicio de Colombia, de su Gobierno, de los alcaldes, de los gobernadores, del sector privado", dijo Díaz-Granados en el acto 'CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030', celebrado en Medellín y al que asistió el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El periodo de este marco de financiación coincide con el Gobierno que De la Espriella comenzará el próximo 7 de agosto y concluirá en 2030.

Según el presidente de CAF, "estos 9.000 millones le van a servir a todo el país y van a ser el piso" de un compromiso mayor con Colombia.

Estos recursos se distribuirán en cuatro sectores estratégicos: seguridad energética; infraestructura para la productividad; seguridad, prosperidad e inclusión social, y presencia y fortalecimiento territorial.

Para los proyectos de alcaldías y gobernaciones se destinarán 1.200 millones de dólares en los próximos cuatro años, "una apuesta que no ha hecho ningún banco de desarrollo en América Latina", destacó el presidente de CAF.

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El fortalecimiento territorial es una de las prioridades de De la Espriella, quien está decidido a gobernar desde las regiones, abandonando el centralismo que ha marcado la política colombiana desde su independencia.

"Los desafíos son enormes pero el potencial es aún mayor", afirmó Díaz-Granados, quien añadió: "Colombia cuenta con CAF para ser ejemplo, para ser milagro", en referencia al programa de De la Espriella de construir una "patria milagro".

Según Díaz-Granados, la descentralización que pretende hacer el próximo presidente colombiano "es un cambio cultural, no solo un cambio estratégico para Colombia, y la CAF está preparada para eso".

El sobrefinanciamiento de los 9.000 millones de dólares "es el doble de lo que hicimos en los últimos cuatro años" porque CAF "no solo tiene una convicción de la integración sino que queremos llevarlo a la práctica", añadió Díaz-Granados.