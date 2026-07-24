Chile negocia con EE.UU. eximir de nuevos aranceles a salmones y otros productos

"Estamos negociando bilateralmente con Estados Unidos pasar nuestros productos que están afectados por la sobretasa, como salmón, uva, arándanos, vinos, carnes de ave, sal y frutas frescas, entre otros, a la otra lista, que es el anexo A, que son los excluidos", dijo la subsecretaria en una entrevista al medio local T13 Radio.

Estévez indicó que Chile exporta alrededor de 1.500 productos al país norteamericano, "de los cuáles el 53,5 % quedó exento del arancel", como el cobre, la principal exportación chilena a EEUU.

Washington anunció este jueves los nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, incluido Chile, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".

La medida, que afecta también a Brasil, México, India, Japón o la Unión Europea (UE), llegó a horas de que expirara este viernes el arancel global temporal del 10 % impuesto hace meses por Washington y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.

Estévez admitió que se esperaban la medida porque Chile no tiene una ley para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, aunque "sí contamos con un marco sólido institucional de erradicación del trabajo forzoso".

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"Esto es una política comercial de Estados Unidos, soberana, que tiene que ver con su seguridad nacional y recaudatoria", agregó.

Durante 2025, las exportaciones chilenas a Estados Unidos sumaron 17.741 millones de dólares, de los cuales 9.412 millones correspondieron a productos mineros.

Estados Unidos es el principal destino del salmón chileno y las exportaciones de este producto al país norteamericano superaron los 2.000 millones de dólares el año pasado, según datos oficiales.