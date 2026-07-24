Colombia abre nueva sede consular en Madrid para agilizar la atención ciudadana

"Estamos abriendo una nueva forma de relacionamiento con la comunidad", explicó el cónsul general, Javier Darío Higuera Ángel, en la inauguración, pues "detrás de cualquier trámite está una persona" y se pretende que sea "un consulado del siglo XXI".

La nueva sede, situada en el número 88 de la calle de Lagasca, cuenta con los espacios habituales para trámites consulares y una sección dedicada a la integración comunitaria, eventos culturales y atención social, psicológica y de acompañamiento a víctimas de trata, violencia y población vulnerable.

A su vez, el embajador Eduardo Ávila Navarrete resaltó la importancia de unas instalaciones apropiadas tanto para las personas que son atendidas como para los funcionarios que allí trabajan.

"Salir de Colombia y venirse a España no marca mucho una diferencia en la forma de ver la vida y de vivirla", declaró a EFE Higuera Ángel, y aseguró que "la lengua, la cultura y la idiosincrasia" son factores que influyen a la hora de elegir España como destino de los que emigran.

"La comunidad colombiana en Madrid ha crecido enormemente desde el 2022", argumentó, así que era indispensable una transformación de los servicios consulares para que sean más ágiles y satisfactorios.

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En la ubicación anterior, eran atendidas entre 400 y 500 personas diarias en un espacio más pequeño, por lo que se prevé que ahora aumente la eficacia para resolver las necesidades de los ciudadanos.

Esta semana, el Ministerio español de Seguridad Social y Migraciones comunicó que hay un 26 % de colombianos entre los 840.00 inmigrantes que han recibido un permiso de trabajo temporal tras solicitar la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

"Esas personas sumaron una carga administrativa fuerte durante ese proceso y aún sigue por aquellos trámites que quedan pendientes", dijo el cónsul a EFE.

Existen 200.000 colombianos censados en Madrid, apuntó el diplomático Luis Ricardo Fernández, si bien el cónsul matizo a EFE que en realidad son más los que viven en la capital y la provincia.

En España en su conjunto viven cerca de 700.000 colombianos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.