Comisión electoral rusa rechaza las listas de único partido opositor en la ciudad de Putin

La comisión electoral de la segunda ciudad rusa estimó que Yábloko no presentó correctamente todos los documentos necesarios, entre ellos su informe contable, para registrar sus listas, según informó el partido y el portal Fontanka.
Yábloko fue informado de la decisión -la infracción fue tachada de "incorregible"- horas antes de que fuera anunciada, aunque decidió recurrir, en vano, ante la Comisión Electoral Central.
Esto significa que los 62 candidatos de la formación liberal no podrán optar a acceder a la asamblea de San Petersburgo, uno de sus tradicionales graneros electorales, en los comicios parlamentarios de septiembre.
El partido, que se opone a la guerra en Ucrania, aseguró esta semana que el proceso de registro no puede convertirse en un "instrumento criminal para eliminar a los oponentes políticos", manipulación que de no ser subsanada -advierten- amenaza con poner en duda la propia legitimidad de la votación.
Decenas de candidatos de Yábloko, incluido su líder, no podrán concurrir a las elecciones parlamentarias al haber sido condenados, multados o catalogados de extremistas o agentes extranjeros, en la gran mayoría de los casos por colgar imágenes de Navalni o criticar la campaña militar rusa en Ucrania.
Putin, que no figuraba en la propaganda del partido del Kremlin desde 2007, dio hace dos semanas el pistoletazo de salida a la campaña oficialista con el lema 'Todo por la Victoria', aunque la falta de éxitos en el frente y los problemas económicos hacen muy difícil cumplir ese objetivo en la votación del 20 de septiembre.