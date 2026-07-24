Condena de 40 años a un importante líder mafioso de Montenegro que está prófugo

Según la sentencia, Zvicer encargó el crimen al creer que la víctima -de nacionalidad serbia- había participado en la organización de un atentado contra él ocurrido previamente en Kiev.

El líder mafioso, uno de los hombres más buscados de Europa, fue juzgado en ausencia, ya que huyó de la Justicia hace años.

Zvicer, de 43 años, encabeza el clan 'Kavac', enfrentado desde hace años a un grupo rival llamado 'Skaljari'.

El origen de esa rivalidad se remonta a la desaparición de unos 200 kilos de cocaína almacenados en un piso en la ciudad española de Valencia, un robo que dividió en dos a una organización criminal que hasta entonces operaba de forma unificada.

Desde entonces, los enfrentamientos entre los dos grupos criminales han causado entre 60 y 70 muertes en distintos países de Europa y Sudamérica, con asesinatos cometidos en vehículos, calles, restaurantes e incluso funerales.

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Entre los episodios más recientes figura un asesinato cometido en Barcelona en abril pasado.

Las autoridades de Montenegro creen que Zvicer ha utilizado al menos ocho identidades falsas para eludir su captura y que su paradero sigue siendo desconocido.