Congresistas de EE.UU. exigen actualización sobre el estado de salud del senador McConnell

McConnell, de 84 años, ha estado ausente varias semanas de sus labores en Washington, tras ser hospitalizado por una caída y un posterior caso de neumonía, sin que hasta ahora se haya fijado una fecha para su regreso al Capitolio.

La controversia ha llegado a Kentucky, el estado del senador, donde aumenta la presión sobre el gobernador demócrata del estado, Andy Beshear, para que actúe ante la falta de información sobre la salud de McConnell.

"Creo que el gobernador de Kentucky tiene todo el derecho y la responsabilidad de reunirse con Mitch o declarar vacante el puesto", escribió en redes sociales el excongresista republicano de Illinois, Adam Kinzinger.

Otros ciudadanos del estado han llegado incluso a pedir al gobernador que "vaya al hospital él mismo" para comprobar el estado del senador y confirmar que sigue vivo o con la capacidad de ejercer su cargo.

Sin embargo, la legislación de Kentucky, modificada en 2024, limita la capacidad del gobernador para cubrir una eventual vacante en el Senado, al exigir la convocatoria de una elección especial, aunque algunos juristas consideran que esa norma podría ser impugnada en los tribunales.

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Tras la repentina muerte del senador republicano Lindsey Graham, la oficina de McConnell publicó una foto suya en el hospital junto a un comunicado en el que aseguraban que aún no se estaba lo suficientemente recuperado para regresar al Congreso.

Desde entonces, entre las voces más críticas con la situación de incertidumbre figura la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien consideró insuficiente la información facilitada por el senador y reclamó una explicación más detallada sobre su situación.

"Si no puede darnos una actualización, debería dimitir, absolutamente", afirmó esta semana la legisladora, que sostuvo además que el comunicado "no fue suficiente" para responder a las dudas sobre su estado de salud.

La ausencia del republicano ha complicado además la actividad en el Senado, donde el equilibrio actual es de 53 escaños republicanos, frente a 47 demócratas.

El líder de la mayoría republicana, John Thune, ha reconocido que el partido dispone actualmente de menos votos efectivos debido a las ausencias, lo que dificulta los cálculos para varias votaciones clave a pocos meses de las elecciones legislativas de medio mandato.

La salud del veterano político, representante de Kentucky desde 1985, ha acaparado titulares en los últimos años.

En 2024 tuvo que ser hospitalizado por una contusión cerebral y la fractura de una costilla que sufrió por una caída durante un evento en un hotel de Washington, también se cayó al bajarse de un avión y se ha quedado paralizado, además, en varias conferencias de prensa.