Del rescate a la remoción de escombros, un mes de los sismos en la zona cero de Venezuela

Los primeros días tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 el ambiente en La Guaira era desolador con decenas de edificios afectados o derrumbados, donde se escuchaban gritos de auxilio de cientos de personas atrapadas bajo los escombros que esperaban ser rescatadas.

La ciudadanía denunció la poca presencia de cuerpos de rescate, por lo que entre los mismos residentes del estado costero se abocaron a ayudarse entre sí y aproximadamente 60 horas después los equipos de salvamento, apoyados por con grupos internacionales, comenzaron a desplegarse con mayor fuerza.

Un mes después, el panorama ha cambiado. Los rescatistas extranjeros han ido saliendo del país de forma paulatina, toda vez que las opciones de encontrar personas con vida se reducen considerablemente.

La maquinaria pesada, exigida por los guaireños los primeros días, ha pasado ahora a ser protagonista con la remoción masiva de escombros de los edificios que se desplomaron y el derrumbe controlado de aquellos que quedaron gravemente dañados.

Mientras tanto, cientos de tiendas de campaña se despliegan por distintos puntos de la región, albergando a familias que perdieron sus viviendas o que esperan por la inspección de sus casas.

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Otras familias se mantienen buscando los restos de sus seres queridos entre edificios derrumbados, especialmente en los conocidos como OPPE en la parroquia de Caraballeda.

En el sector Mare Abajo, en la parroquia Carlos Soublette de La Guaira, decenas de personas viven temporalmente en carpas donadas por la organización estadounidense cristiana Samaritan's Purse, esperando que las autoridades determinen si pueden volver o no a sus hogares.

"Todavía tenemos pánico de volver a nuestras casas. Claro, los edificios están paraditos, no se cayeron, pero si hay bastantes grietas, separaciones de paredes, unas paredes se cayeron y aquí estamos guapeando (echándole ganas)", señaló Eva Cedeño a EFE, supervisora de una escuela que será demolida.

Cedeño agregó que su nieto de 6 años no quiere volver a vivir en ese lugar, luego de que en medio del terremoto se cayera en las escaleras al intentar salir de la edificación.

Por el momento, y sin ningún otro lugar al cual irse, espera a que la Fundación Misión Hábitat y Vivienda haga las inspecciones necesarias para determinar si es seguro volver a vivir allí.

Ya un equipo de ingenieros evaluó el lugar, prosiguió, pero necesitan una segunda opinión para estar más tranquilos.

"Quisiera estar en mi casa, en mi zona de confort, lo anhelo, lo deseo, a veces estoy bien, pero a veces me pega la depre (depresión) y entonces me paro y camino para no caer en desesperación", subrayó.

Cedeño tiene 52 años viviendo en La Guaira, por lo que vivió los deslaves de 1999 y 2010, además del terremoto que, aseguró, "ha sido lo peor".

Por su parte, Eugelys Caicedo, funcionaria de la Policía de La Guaira, dijo a EFE que prefiere acampar a las afueras de su casa que irse a un refugio habilitado por el Gobierno, porque conoce a sus vecinos y siente más confianza.

"Tengo desde el día 24 ya pernoctando aquí, en diferentes carpas, de diferentes maneras, lluvia, sol", añadió, al tiempo que dijo que todavía siente "como si temblara".

Caicedo aseguró que han recibido "bastante ayuda" pero pidió no ser olvidados porque la recuperación tomará mucho tiempo y necesitan agua, "porque la contaminación está muy fuerte, hay demasiadas moscas, demasiado zancudos".

El gobernador del estado La Guaira, el chavista José Alejandro Terán, aseguró el jueves en entrevista para Unión Radio que los primeros días su Administración contrató a 30 autobuses para que prestaran servicio en la región de forma gratuita.

Actualmente, dijo, ya se han reactivado 224 unidades de transporte público en la región.

Igualmente, indicó que desde un primer momento contaron con casi 13.000 efectivos de seguridad, 4.500 de ellos de la Policía Nacional Bolivariana.

Terán añadió que el suministro de combustible se mantiene sin problemas, mientras cuatro estaciones de servicio, de un total de 19, están en proceso de rehabilitación.

Además, señaló que el 96 % del estado ya cuenta con servicio eléctrico y se está reforzando "el alumbrado público".

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses convocó a familiares que aún no han encontrado a sus niños y adolescentes a realizarse pruebas de verificación para identificar 38 cuerpos que se mantienen en la morgue habilitada en el puerto de La Guaira.