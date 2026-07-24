Denuncian a influenciadora chilena tras mostrar un video dándole wasabi a su perro

La publicación mostró cuando el animal de raza mastín italiano, llamado Corso, probó un trozo de sashimi de salmón con wasabi que le ofrecieron y comenzó a salivar en exceso mostrando incomodidad ante el picor, mientras la influenciadora y su padre se reían.

Sáez es una joven estudiante de Derecho, que tiene cerca de 600.000 seguidores entre sus perfiles de TikTok e Instagram, que se enfoca en moda y estilo de vida con contratos con diversas empresas, entre ellas, la multitienda chilena Falabella, que opera en siete países de Latinoamérica.

El contenido se viralizó generando indignación por lo que la joven recibió una ola de críticas que se incrementó, luego de que reflotara otro video donde defiende que operen a un exótico loro de la familia para que no vuele.

El escándalo llegó hasta el diputado Sebastián Videla, quien anunció en su perfil de X que "ambos hechos serán denunciados ante la Fiscalía para que se investiguen y se determinen responsabilidades".

"Basta de normalizar el sufrimiento de los animales por unas visitas o unos 'me gusta'", escribió el parlamentario, reconocido animalista.

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Sáez realizó un video de disculpas, que ha tenido 1,5 millones de visualizaciones, en el que dijo que "no sabía que estaba mal" y justificó a su padre alegando que "no lo hizo con querer, fue de inocente".

"No tengo por qué andar declarando públicamente que mis animales están bien, que amo a mi perro", añadió.

Ante los comentarios recibidos, Sáez cambió la configuración de su cuenta de Instagram a privada para no recibir más ataques, mientras que Falabella tuvo que limitarlos al recibir cuestionamientos por trabajar con la polémica influenciadora.

Médicos veterinarios aprovecharon la instancia para recordar a la comunidad que ningún alimento picante o altamente condimentado (como el wasabi, ají, pimienta o curry) debe ser suministrado a las mascotas.