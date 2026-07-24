Diez muertos y un centenar de heridos en ataque ruso en muestra de armamento cerca de Kiev

El fiscal general ha anunciado la apertura de una investigación para determinar si los organizadores del acto tomaron medidas adecuadas para garantizar la seguridad de una reunión de esas características en tiempos de guerra.

"La guerra no exime de responsabilidad por las decisiones de organización", dijo Krávchenko en su mensaje, publicado en su cuenta de Telegram.

Varios representantes de la industria militar ucraniana también confirmaron que el ataque ruso golpeó el campo militar en cuestión mientras se celebraba el acto.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque en sus redes sociales, pero no dio detalles sobre la naturaleza del objetivo.

No es el primer acto de este tipo alcanzado por Rusia desde el comienzo de la guerra. El 19 de agosto de 2023 el Ejército ruso atacó el teatro de la ciudad ucraniana de Cherníguiv mientras se celebraban allí una reunión de fabricantes de drones y un taller para operadores. Siete personas murieron y alrededor de 150 resultaron heridas.