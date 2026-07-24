Dimite el presidente de la aerolínea española imputada en caso que ha salpicado a Zapatero

El nuevo presidente ejecutivo, que agrupará las funciones de uno y otro cargo, será el accionista minoritario Hugo Castaño, según avanzó el diario ABC, si bien este nombramiento tiene que tener el visto bueno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) al tratarse de una empresa "supervisada" tras el préstamo público recibido, agregaron las mismas fuentes.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 Martínez Sola y Roselli fueron detenidos, y posteriormente puestos en libertad, por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

Estas dimisiones, confirmadas a EFE por fuentes cercanas a los accionistas de la aerolínea, se producen después de que ambos reconocieran en sendos escritos ante la Audiencia Nacional que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez Martínez en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1 %)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea.

Martínez Sola aseguró en ese escrito que Plus Ultra pagó el 1 % del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros, a través de tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez.

La firma de este contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", y estipulaba este 1 % del total más IVA, según Martínez Sola.

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La cifra pagada a las tres sociedades, junto con otros "pagos en especie" arrojan la suma total de 530.000 euros, es decir, un 1 % de los 53 millones que suponía el rescate público, según el escrito.

Varios empresarios han señalado que Zapatero habría tenido la "pretensión de cobrar" por mediar en la concesión del crédito, aunque dicen desconocer cuál fue finalmente el papel que jugó.