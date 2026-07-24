EE.UU. felicita a oficiales costarricenses por la captura del narco alias Diablo

Las autoridades de Costa Rica capturaron este viernes tras un intercambio de disparos a Arias Monge, así como a otro sujeto muy importante en la historia criminal del país, como es alias Tan (Jonathan Pérez Méndez); otro perseguido de gran valor, Coco Guácimo (Roney Ríos Oconitrillo), fue abatido.

También resultaron heridos cinco oficiales, uno de ellos de gravedad.

"Esta mañana nuestros pensamientos están con los valientes oficiales costarricenses que resultaron heridos durante este operativo. Los felicitamos por su valentía y la habilidad con la que llevaron a cabo esta importante detención", escribió la embajada en sus redes sociales.

Según destacó la misión diplomática alias Diablo era el "líder de una violenta organización criminal transnacional (OCT) y el fugitivo más buscado de Costa Rica" y agregó que "Arias tenía múltiples órdenes de arresto en Costa Rica por narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero".

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 500.000 dólares por información que condujera al arresto de Arias.

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La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos atribuye a Arias Monge haber conspirado con organizaciones narcotraficantes para transportar cargamentos de cocaína procedentes de Colombia.

Diablo era buscado por las autoridades costarricenses desde hace 10 años tras ausentarse de un juicio por homicidio y en la actualidad acumula numerosas causas por delitos de narcotráfico y homicidio. Las autoridades sospechaban que se escondía en zonas montañosas fronterizas con Nicaragua y que incluso podía esconderse del lado nicaragüense.

A la organización narcotraficante de este hombre se le atribuyen unos 100 asesinatos, crímenes en los que ejercía un rol principal alias Tan, considerado por las autoridades como uno de los principales sicarios del país.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios: según autoridades judiciales estos provienen en más de un 60 % a rencillas entre grupos narcotraficantes, entre estos el grupo de Diablo.

En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022. En 2024 este país registró 880 homicidios y en 2025 fueron 873, para una tasa de 16,8 por cada 100.000 habitantes, según los datos del OIJ.