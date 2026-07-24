Ejército israelí cerca Cisjordania mientras colonos siguen atacando aldeas palestinas

"Tras el atentado terrorista perpetrado hoy (viernes) en la zona de Tell, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se preparan para una amplia operación antiterrorista", anunció un comunicado castrense, en el que se detalla "un refuerzo de efectivos" en toda Cisjordania.

De forma paralela, y sin que el Ejército haga ninguna alusión a ello, grupos de colonos armados están perpetrando en estos momentos ataques contra palestinos en las aldeas de Farata y Beit Furik (en Nablus), además de otros puntos de Yenín y de Ramala, según grupos de activistas y fuentes locales de estos pueblos.

De acuerdo con el servicio de ambulancias de la Media Luna Roja, al menos cinco palestinos han recibido disparos presuntamente por parte de colonos en Farata, dos de ellos se encuentran en estado crítico con una bala en la cabeza y el segundo en el abdomen, según este grupo médico, que dice que hay un herido más por bala de goma y otro por una agresión.

Activistas de la zona aluden también a que las ambulancias no están pudiendo llegar al área para atender a los heridos palestinos ante el cierre de las puertas de acceso por parte del Ejército israelí, una práctica que compromete diariamente la vida de los locales en Cisjordania ocupada.

Los ataques a modo de "represalia" en el norte de Cisjordania se producen tras la muerte esta mañana de un colono israelí y de cuatro palestinos en presencia del Ejército israelí y cerca del 'outpost' (inicio de asentamiento) de Havat Gilad, un enclave radical creado en lo profundo de Nablus en 2002 sobre terrenos privados palestinos de las aldeas de Farata, Jit y Tell.

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Según el Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los brutales ataques de Hamás en territorio israelí que dieron lugar al considerado como "genocidio" de Israel en Gaza según una comisión de expertos de la ONU, más de un millar de palestinos han muerto por fuego del Ejército israelí o de colonos en Cisjordania ocupada.

Asimismo, se producen ataques diarios contra terrenos y viviendas palestinas, vandalización de sus propiedades, ganado sacrificado y mezquitas incendiadas por parte de colonos israelíes.