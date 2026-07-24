El Banco Central ruso baja 0,25 puntos los tipos de interés pese al riesgo inflacionario

"Dados los efectos directos e indirectos de la reducción temporal de la capacidad productiva en ciertos sectores y una política fiscal más expansiva a tres años de lo previsto en abril, se requiere una reducción más gradual de la tasa de interés de referencia", informó el Banco Central ruso (BC) a través de un comunicado en su web.

Además, moderaron sus expectativas en relación con el pronóstico de la tasa de interés media que se espera para el próximo año, previendo que se sitúe entre el 10,5 % y el 12, %, en vez de entre el 8 % y el 10 % como se estimaba anteriormente.

Con la crisis por la falta de abastecimiento de gasolina y gasóleo a lo largo de todo el país, que han llevado a un efecto en cadena traduciéndose en un aumento de precios del combustible y bienes de consumo, también incrementó la inflación media prevista para 2026, de entre el 6 % y el 7 % (anteriormente se esperaba una inflación media entre el 4,5 % y el 5,5 %).

La autoridad financiera rusa satisfizo de este modo las demandas del sector empresarial, después de que esta misma semana la patronal alertara del riesgo de una ola de quiebras a partir de septiembre si la tasa de interés se mantenía en niveles actuales.

"Mantener el tipo de interés de referencia en el nivel actual podría generar un riesgo de una ola de quiebras en otoño debido al efecto acumulativo de factores económicos negativos", comunicó la Unión Rusa de Industriales y Empresarios el miércoles.

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Además, la actual política en relación con los tipos -que se fijaron en un 21 % en octubre de 2024 para combatir la enorme inflación en el país- incide negativamente en las importaciones paralelas rusas, aquellas que se hacen evadiendo las sanciones internacionales impuestas a raíz de la guerra de Ucrania, según el presidente de la unión, Alexandr Shojin.

"Actualmente se encuentran en una posición particularmente vulnerable, pues la elevada actividad inversora de años anteriores, incluso mediante préstamos costosos, ha agravado la desaceleración económica", explicó Shojin.

El sector empresarial ruso avisó desde el año pasado acerca de la crisis presupuestaria y financiera en la que se está sumergiendo Rusia en 2026.

El 19 de junio fue la última vez que el Banco Central disminuyó la tasa de interés, también con una rebaja de 0,25 puntos porcentuales.

La actual es la décima bajada de los tipos de interés, que en octubre de 2024 se situaban en el 21 %.

Mientras las distintas autoridades económicas tratan de arreglar la situación dentro del marco de competencia de cada uno, el Kremlin continúa priorizando el gasto militar y se mantiene, tras más de cuatro años de guerra, inflexible en sus demandas de capitulación de Ucrania.