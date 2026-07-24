El Bribon, con el rey Juan Carlos como patrón, revalida el título campeón de Europa

Un nuevo éxito que permite al barco del Náutico de Sanxenxo convertirse en el gran dominador de esta clase, de la que también es el vigente campeón mundial y de la que ostenta cinco títulos continentales -dos ganados en Sanxenxo, una en Francia, otra en Portugal y este último en Suiza-.

A lo largo de las seis jornadas de competición, el equipo español volvió a demostrar una gran regularidad en uno de los campos de regatas más exigentes del circuito internacional.

Las cambiantes condiciones del lago Lemán pusieron a prueba a toda la flota, pero la experiencia de la tripulación y el excelente trabajo de McDonald y Abascal a la caña permitieron al Bribon mantenerse en la lucha por las primeras posiciones hasta certificar el triunfo en la jornada final.

El Campeonato de Europa también confirmó el excelente nivel de la vela española gracias a la actuación del Titia de Mauricio Sánchez-Bella, que finalizó en la novena posición de la clasificación general.

Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y director deportivo del Bribon, puso en valor la dimensión del proyecto y el trabajo desarrollado durante más de una década:

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“Este es un proyecto que nació hace once años con la ilusión de devolver al Bribon a la primera línea internacional de la clase 6 Metros. Hoy, mirar atrás y ver que hemos conseguido cinco Campeonatos de Europa y cuatro Campeonatos del Mundo es motivo de un enorme orgullo para todos los que han formado parte de este equipo. Nada de esto habría sido posible sin el compromiso del Rey don Juan Carlos, de toda la tripulación y de un grupo humano que ha trabajado siempre con la misma pasión y el mismo nivel de exigencia”, declaró. EE