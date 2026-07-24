El euro se cambia a 1,1375 dólares tras bajar de nuevo el precio del petróleo

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1375 dólares, frente a los 1,1369 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1377 dólares.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una caída del 3,24 %, hasta los 89,20 dólares el barril, después de que la víspera superara los 92 dólares, impulsado por la nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

Después de que el BCE dejara sin cambios los tipos de interés, el analista de divisas Commerzbank Michael Pfister comentó que las expectativas sobre cómo actuará la entidad dependen en gran medida del precio del petróleo, lo que amortigua el efecto negativo de la escalada en Oriente Medio para la cotización de la moneda única.

Sin embargo, este fenómeno también encierra el efecto contrario, señaló, puesto que si el precio del petróleo vuelve a caer, los mercados contarán con que el BCE no suba tanto los tipos, por lo que el euro apenas se beneficiará de una desescalada, incluso si en las próximas semanas se alcanzase un alto el fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los nuevos aranceles anunciados el jueves por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen un gravamen del 10 % a las 27 economías de la eurozona, tuvieron poco impacto, ya que básicamente se trata de un reemplazo para el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.

La moneda única fluctuó entre 1,1365 y 1,1404 dólares en el transcurso de las negociaciones.