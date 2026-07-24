El Gobierno de Perú niega la gracia presidencial a Pedro Castillo, que seguirá en prisión

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, expuso brevemente a medios locales que, durante la última sesión de la Comisión de Gracias Presidenciales, se concluyó declarar improcedente la solicitud, por lo tanto "no hay más que hablar sobre el tema, no hay ninguna gracia ni ningún indulto".

Por lo tanto, la eventual liberación de Castillo ya no se dará durante el mandato transitorio de Balcázar, que había prometido la liberación del exgobernante cuando fue escogido mandatario interino el pasado febrero, y cualquier nuevo pedido en ese sentido será evaluado por la administración de la nueva presidenta, la derechista Keiko Fujimori, que asumirá el mando el 28 de julio.

Jiménez señaló que la comisión ha revisado un total de 17 solicitudes que pedían el indulto o la gracia presidencial para Castillo, que cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por conspiración por su fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022.

Del total, indicó que 14 fueron presentadas por terceras personas y no fueron admitidas; y de las otras tres, dos fueron declaradas improcedentes por no haber subsanado el plazo y la que estaba pendiente es la que se ha evaluado este viernes.

Agregó que ya se ha notificado a Castillo "y ahí culmina el proceso".

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"Esta ha sido la última sesión de este gobierno, el tema ya está cerrado, ya se ha analizado, ya se han dado las razones de fondo por las que no corresponde la gracia y ya se notificó al interno en el penal y sus fundamentos", sostuvo Jiménez.

Según informó anteriormente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo con el reglamento de este órgano, toda solicitud de gracias presidenciales debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad y así iniciar su trámite correspondiente y el acuerdo de una recomendación de gracias exige el voto unánime de sus integrantes.

A inicios de julio se hizo público un dictamen no vinculante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que recomendó liberar a Castillo al considerar que fue víctima de una detención arbitraria, un informe que hizo reavivar las posibilidades de un eventual indulto o gracia presidencial.

Castillo fue condenado por conspiración al haber dado un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 en el que ordenaba clausurar el Congreso e intervenir la Judicatura para pasar a gobernar transitoriamente a través de decretos, lo que no surtió efecto y pasó a ser detenido pocos minutos después cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México en Lima.

El exgobernante optó por esta vía al intuir que el Congreso, controlado por una feroz oposición, buscaría destituirlo ese mismo día como ya había tratado de hacerlo previamente, tras salir a la luz indicios de corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él.