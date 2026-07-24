El Hang Seng cae casi un 1 % tras la última ronda de aranceles de Estados Unidos

El selectivo cedió 247,58 puntos hasta los 24.963,23, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,98 %.

Los descensos más acusados fueron los del fabricante de paneles fotovoltaicos Xinyi Glass (-5,15 %) y la minera especializada en molibdeno y tungsteno CMOC (-4,49 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la filial local del estatal Bank of China, BOC Hong Kong (+5,98 %), o la automotriz Geely, que subió un 2,92 % tras anunciar que se aliará con Ford para fabricar cinco modelos en la planta de esta última en Valencia (este de España).

El volumen de negocio de la sesión fue de 209.880 millones de dólares de Hong Kong (26.763 millones de dólares, 23.509 millones de euros).