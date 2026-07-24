El Kremlin espera las nuevas propuestas de paz de EE.UU. tras el fracaso de Anchorage

"Seguimos abiertos a las propuestas, a las discusiones. Por supuesto, éstas deben ser aceptables, en primer lugar, para nosotros", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública rusa.

Peskov subrayó que "los estadounidenses, el presidente (Donald) Trump y sus mediadores, son sinceros en su deseo de formular alguna clase de variante aceptable para todos".

"Este no es el camino preferible, pero en condiciones de falta de perspectivas pacíficas iremos hasta el final, hasta la victoria final", añadió, en alusión a lo que el Gobierno ruso denomina como 'operación militar especial'.

Peskov también aseguró que Moscú no puede ignorar que EE.UU. continúa "insuflando armamento a Ucrania", lo que describió como "el dualismo de la Administración Trump".

"Nosotros debemos aprovechar la parte que responde a nuestros intereses. Y nuestros deseos coinciden totalmente con su voluntad de contribuir a un arreglo pacífic", comentó.

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En cuanto a los compromisos alcanzados entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en agosto de 2025 en Alaska, aseguró que Moscú aceptó la propuesta de la Casa Blanca.

"Pero ésta no fue aceptada por los ucranianos. Y los estadounidenses no pudieron convencer a los ucranianos, no pudieron doblar el brazo a los ucranianos instigados por los europeos", afirmó.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, admitió que el arreglo de la guerra en Ucrania exigía "nuevas ideas" tras la reunión mantenida el jueves en Manila con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Con todo, subrayó que Washington desea encontrar una variante que sea aceptable para ambos bandos, tras calificar de improductiva la mediación estadounidense desde que llegara al poder Trump en enero de 2025.

Por su parte, Lavrov culpó hoy claramente a Washington por el fracaso de lo acordado en Anchorage, compromisos que nunca se hicieron públicos, pero que la prensa resumió en la disposición rusa a cesar los combates si Ucrania abandonaba voluntariamente la región del Donbás.

"Respecto al fracaso de los acuerdos de Anchorage, probablemente necesitamos comprender quién falló exactamente", declaró Lavrov a la prensa en Kirguistán, donde se encuentra en una reunión de ministros de la Organización de Cooperación de Shanghái.

El presidente de EE.UU. dijo que (el presidente ucraniano, Volodímir) "Zelenski haría lo que Trump propuso. Bueno, no funcionó", explicó Lavrov.