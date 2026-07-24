El líder opositor de Guinea-Bisáu el apoyo de la diáspora a su llegada a Lisboa

Decenas de personas esperaron hasta la madrugada en el aeropuerto Humberto Delgado de LIsboa, donde acogieron al dirigente del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) entre aplausos, cánticos, banderas y consignas de ánimo.

Los simpatizantes, algunos de los cuales desplegaron alfombras tradicionales para darle la bienvenida, presentaron a Simões Pereira como una esperanza para el país y le pidieron que no abandone su lucha política.

El opositor llegó a Lisboa alrededor de la una de la madrugada (24:00 GMT del jueves) y saludó brevemente a las personas congregadas a la salida de la zona VIP. Preguntado por los periodistas sobre si tiene intención de regresar a Guinea-Bisáu, respondió: “Absolutamente”.

“Soy guineano y continuaré, en cuanto sea posible, este combate”, afirmó, según la información divulgada por medios portugueses.

Simões Pereira abandonó el jueves la cárcel después de que un juez militar autorizara la suspensión durante tres meses de su prisión preventiva para que pueda ser atendido en un centro médico especializado de Portugal.

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El dirigente del PAIGC estaba encarcelado desde el pasado 10 de julio, acusado por la Justicia militar de haber participado en una supuesta intentona golpista ocurrida en octubre de 2025, acusación que rechaza.

El Gobierno portugués decidió acoger a Simões Pereira por «razones médicas y humanitarias», atendiendo una petición de sus familiares. El Ministerio de Exteriores luso indicó que el dirigente permanecerá en Portugal para recibir el tratamiento especializado que necesita.

Durante su estancia en Portugal, el líder de la oposición de Guinea-Bisáu no podrá desarrollar actividades político-partidarias y, concluido el plazo de noventa días, el tribunal volverá a examinar su situación procesal.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) había reclamado esta semana la liberación incondicional de Simões Pereira y de los demás dirigentes políticos detenidos, al considerar que contribuiría a dar credibilidad al proceso de transición abierto tras el golpe militar de noviembre de 2025.