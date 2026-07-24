El Mundial no evita caída del empleo en México durante junio

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ingei), la población desocupada aumentó en 78.000 personas, a 1,79 millones, y la tasa de desempleo desestacionalizada subió del 2,73 % al 2,80 %, su mayor nivel desde julio de 2023.

La participación económica bajó del 59,07 % al 58,82 %, mientras la población no económicamente activa creció en 286.000.

Banco Base atribuyó la pérdida mensual a 299.926 empleos informales y 19.707 formales.

"En el acumulado de 2026 se han perdido 293.227 empleos, resultado de una caída de 363.612 empleos formales que no alcanzó a ser compensada por la creación de 70.385 empleos informales", explicó Jesús Anacarsis López Flores, subdirector de Análisis Económico.

En comparación anual, la ocupación descendió en 83.751 personas y el desempleo aumentó en 132.112, con una tasa original del 2,9 %, frente al 2,7 % de junio de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La informalidad alcanzó al 55 % de los trabajadores y las condiciones críticas de ocupación subieron al 38,5 %.

López Flores calificó de marginal el efecto del torneo y señaló que ni los sectores llamados a beneficiarse lograron crecer: restaurantes y alojamiento redujeron su ocupación anual un 1,09 %, y el comercio, un 0,64 %.

La Secretaría de Turismo (Sectur) calculó que el Mundial reunió a 7,8 millones de viajeros, produjo un impacto de 65.000 millones de pesos (3.714 millones de dólares) y una derrama turística de 42.276 millones (2.416 millones de dólares), además de 130.900 empleos.

Las estimaciones de la firma Deloitte fueron más cautas, pues redujo un 7 % su cálculo a 2.543 millones de dólares, el 0,12 % del PIB, con 494.000 turistas, un 40 % menos de lo previsto, y unos 100.000 empleos temporales.

En este contexto, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que México cerró ayer la tercera ronda de negociaciones del T-MEC con “graves déficits” laborales, pues estimó que 57 millones de personas carecían de trabajo digno: 21,7 millones estaban excluidas del mercado laboral y 35,9 millones tenían empleo, pero sin acceso a la seguridad social, entre ellas 32,6 millones en la informalidad.