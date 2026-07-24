El musical 'Monarch' lleva a Nueva York una historia de inmigración con sueños enfrentados

El musical, lanzado en 2022, ha pasado por escenarios de EE.UU. y México con "muy buena respuesta" hasta llegar a la "capital del mundo y de los inmigrantes", celebró en una entrevista telefónica la dramaturga mexicana Mayu Molina Lehmann, creadora del musical junto a su hermano, el músico Alfonso Molina.

La historia de 'Monarch', más vigente que nunca, cuenta la historia de Luis, un guía turístico en el santuario de la mariposa monarca en México que emigra junto a su esposa y bebé a EE.UU. y 20 años después, convertido en 'handyman', es perseguido por un agente del Servicio de Inmigración (ICE).

Refugiado en una iglesia, Luis evoca los recuerdos del santuario de las mariposas monarca, cuya imagen adoptaron como símbolo los "dreamers", miles de jóvenes traídos a EE.UU. por padres indocumentados en busca de un futuro mejor y que hoy luchan por un estatus legal, como su hija.

Las mariposas monarca son "una metáfora hermosa de los migrantes", señala Mayu, pues las que salen de México "no regresan nunca jamás": mueren al cruzar el desierto, tras poner huevos, y las siguientes generaciones continúan hasta Canadá y de vuelta "a un lugar que nunca han conocido".

Precisamente porque los descendientes de muchos inmigrantes, no solo los mexicano-estadounidenses, ya no hablan el español de sus antepasados, y los personajes del musical se desenvuelven en Estados Unidos, la obra está íntegramente en inglés con un poco de 'spanglish', explicaron los artistas.

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"Queríamos expandirla, para que el pueblo que no es hispano conociera esta historia que es tan dolorosa y tan injusta en muchos sentidos", indicó Mayu.

"Esta historia se escribió hace más de diez años, antes de la era de (Donald) Trump", apostilló Alfonso, que reconoció que desde la "frontera" ya entonces se percibía un "tejido silencioso", y el personaje del agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está inspirado en una "realidad" que existe desde "hace mucho tiempo".

Para los artistas, es importante la "plática" que provoca el musical, que presenta "versiones de lo que es el migrante", que no es un binomio "blanco y negro", como tampoco lo es el oficial de ICE, que "siente que hace algo equivocado", porque al final todos los personajes "son muy humanos".

Son personajes con "ganas de salir adelante, pero no siempre con los resultados que uno quisiera", dice Alfonso, a lo que Mayu ejemplifica que el oficial de ICE "soñaba con ser un héroe, porque sus antepasados habían ido a la guerra" pero en lugar de eso acaba persiguiendo inmigrantes.

Al final, concluye Mayu, "los sueños chocan unos con otros".

La obra se representa en una tirada corta hasta el 26 de julio en el Cullum Theatre del American Theatre for Actors de Nueva York, como parte del festival internacional de teatro de Midtown, tras cosechar anteriormente tres premios Broadway World, incluyendo Mejor Musical.