El Reino Unido avisa a Irán de que está "preparado para defenderse"

El Gobierno iraní condenó ayer que Londres haya autorizado por primera vez a los aviones de EE.UU. usar sus bases militares para atacar Irán, por lo que considera que es "cómplice de crímenes de guerra".

Un portavoz del Ejecutivo británico dijo a los medios que sus fuerzas armadas "están preparadas para mantener al Reino Unido a salvo de cualquier tipo de ataque, ya sea en nuestro territorio o desde el extranjero. El Reino Unido está listo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para defenderse.".

"Estamos comprometidos a defender a nuestra población, nuestros intereses y nuestros aliados, actuando conforme al derecho internacional y evitando vernos arrastrados a un conflicto de mayor envergadura", añadió.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, en inglés) afirmó en un comunicado que ayer EE.UU. usó bombarderos B-1 que despegaron desde una base británica para atacar su territorio.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, el Reino Unido ha permitido a EE.UU. lanzar operaciones "defensivas" desde bases británicas que albergan aviones estadounidenses, pero se ha negado a colaborar en operaciones ofensivas.

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No obstante, según los medios, esa posición ha sido modificada por el nuevo primer ministro laborista británico, Andy Burnham.

Según fuentes citadas por Bloomberg esta semana, Burnham autorizó que aviones estadounidenses usaran sus bases en el océano Índico y la de Fairford, en Gloucestershire (oeste inglés).

El 1 de marzo, un dron impactó contra un hangar de la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en Akrotiri (Chipre), lo que provocó la evacuación parcial de las instalaciones, y, el 19 de marzo, Irán lanzó dos misiles balísticos contra la base británica de Diego García, en el archipiélago de Chagos (océano Índico).