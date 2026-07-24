Embajada de EEUU en Jerusalén advierte a ciudadanos de posible escalada en Oriente Medio

"Debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, la situación de seguridad sigue siendo compleja, con la posibilidad de una escalada imprevista. Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones y mantenerse alerta", publicó la embajada de EE.UU. en Jerusalén en su cuenta de X.

Además, previno sobre posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes y aconsejó a los estadounidenses en la región que consulten directamente con las aerolíneas para obtener información actualizada e instó a quienes se encuentren fuera de Oriente Medio a reconsiderar sus viajes hacia o a través de la región.

En la alerta se señaló también que las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluidas las que se encuentran fuera de Oriente Medio, han sido blanco de ataques y recordó que Irán y grupos afines a Teherán, como los hutíes del Yemen, podrían atacarlas, así como otros lugares relacionados con ciudadanos de EE.UU.