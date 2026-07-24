Francia combate un incendio "XXL" e "imprevisible" en la turística bahía de Arcachon

"Estamos frente a un fuego XXL, imprevisible", dijo en una comparecencia ante la prensa Brocas, quien calificó el incendio de la bahía de Arcachon (donde han ardido más de 10.000 hectáreas) y el otro en Biscarrosse, en Las Landas (2.600 hectáreas arrasadas), como los "dos ogros del verano".

Brocas advirtió de que el fuego de Arcachon sigue fuera de control, en una situación de sequía extrema y con previsión de fuertes vientos que pueden complicar las labores de extinción.

Explicó que las autoridades han evacuado de forma preventiva a unas 35.000 personas en los dos últimos días en la bahía de Arcachon, incluida la totalidad de la península de Cap Ferret, de unos 40.000 residentes y visitantes en temporada alta, después de que el incendio rompiera durante la madrugada una línea de defensa que los bomberos mantenían desde hacía dos días.

"La prioridad absoluta es proteger vidas humanas", dijo Brocas, quien explicó que la evacuación se ha realizado de forma escalonada mediante alertas enviadas a teléfonos móviles y con apoyo de la Gendarmería, utilizando la única carretera de acceso a la península de Cap-Ferret y un puente marítimo organizado con decenas de embarcaciones para trasladar a los evacuados hasta la ciudad de Arcachon.

Más de 1.000 bomberos, 440 gendarmes, 260 vehículos y un amplio dispositivo terrestre participan en las operaciones, reforzadas este viernes con cuatro aviones Canadair, tres bombarderos de agua y helicópteros de reconocimiento.

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Las evacuaciones se han ampliado y continúan en las localidades de Andernos-les-Bains, Arès, Le Temple y Saumos, donde se encuentran numerosos campings debido a la temporada turística.

El director del Servicio Departamental de Bomberos y Rescate de Gironda, Marc Vermeulen, afirmó en la misma comparecencia que el incendio presenta condiciones "peores que en 2022", cuando la región sufrió los fuegos más importantes de su historia reciente.

Vermeulen señaló que las llamas llegaron a propagarse entre 800 y 1.000 hectáreas por hora durante varias horas de la madrugada, impulsadas por su propia dinámica, alcanzando zonas urbanas mediante proyecciones de material incandescente que provocaron incendios de vivienda en vivienda.

Los equipos lograron proteger miles de inmuebles, aunque 53 viviendas quedaron destruidas, lamentó, preocupado por la previsión de vientos de hasta 80 kilómetros por hora, combinados con posibles tormentas secas, podría agravar la situación durante las próximas horas.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no se han registrado víctimas mortales entre los residentes.

En cuanto al balance de los equipos de emergencia, 27 bomberos recibieron asistencia médica, seis fueron hospitalizados, de ellos cinco por inhalación de monóxido de carbono y uno por una fractura abierta de tobillo causada por la explosión de una bombona de gas.

La estrategia para las próximas horas consistirá en continuar las evacuaciones preventivas, proteger las zonas habitadas y reforzar las líneas de defensa con maquinaria pesada y cortafuegos tácticos, mientras decenas de agricultores colaboran con camiones cisterna para contener el avance de las llamas.

Por su parte, las autoridades judiciales han endurecido las medidas contra las conductas negligentes. La Fiscalía de Burdeos ordenó la detención de cualquier persona sorprendida arrojando colillas en zonas forestales, después de que se registraran varios incendios secundarios mientras los servicios de emergencia combatían el principal foco.

La situación también es complicada en el incendio forestal que amenaza Biscarrosse, en Las Landas, desde el jueves y que ha arrasado 2.600 hectáreas hasta el mediodía de este viernes, y que causó daños importantes, con 105 viviendas y edificios "afectados por las llamas", "destruidos", declaró el prefecto Gilles Clavreul.

El avance de las llamas hizo "absolutamente esencial" la evacuación de 18.000 personas de esa localidad balnearia, también muy turística, y otras 5.000 de un camping cercano en Parentis, explicó el prefecto de Las Landas en rueda de prensa.