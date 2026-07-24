Francia se afana en extinguir una treintena de fuegos, con "dos ogros" en el suroeste

Los incendios en la turística bahía de Arcachon, donde las llamas han arrasado 12.500 hectáreas y obligado a evacuar a 44.000 personas, y en Biscarrosse, con 2.600 hectáreas quemadas y 23.000 evacuados -ambos en el litoral atlántico- son "dos ogros del verano", dijo hoy la prefecta (delegada del Gobierno) de Nueva Aquitania y de Gironda, Sophie Brocas.

Brocas mostró especial inquietud por el "fuego XXL, imprevisible" que se extiende por la zona norte y litoral de la bahía de Arcachon, y que la llevó hoy a ordenar la evacuación de toda la península muy turística del Cap-Ferret.

Este incendio forestal, que el ministro de Interior, Laurent Nuñez, calificó este viernes como el más importante de la temporada, afecta a las localidades de Saumos, Le Porge y Lège-Cap-Ferret y ha destruido más de 12.500 hectáreas de bosque, 53 viviendas y un camping.

La voracidad del fuego llevó a evacuar por carretera y por vía marítima a unas 44.000 personas en las últimas 48 horas, informó la Prefectura de Nueva Aquitania y Gironda en su última actualización de esta tarde en sus redes sociales.

Más de 1.000 bomberos y 260 vehículos terrestres continúan combatiendo el fuego, que sigue fuera de control, reforzados por cuatro aviones Canadair, dos Dash 8, tres Air Tractor y dos helicópteros cisterna.

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Las previsiones de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y la posibilidad de tormentas secas amenazan con complicar las labores de extinción.

Las autoridades señalaron que los bomberos lograron salvar unas 2.000 viviendas durante la noche y que, hasta el momento, no se han registrado víctimas mortales.

Sin embargo, un total de 42 bomberos resultaron heridos durante las operaciones, nueve de los cuales fueron evacuados para recibir atención médica.

Las autoridades abrieron instalaciones públicas para albergar a los evacuados que lo necesiten especialmente en el pueblo de Arcachon y en la cercana Burdeos.

La situación también es complicada en el incendio forestal que amenaza Biscarrosse, en Las Landas, desde el jueves y que ha arrasado 2.600 hectáreas hasta el mediodía de este viernes, y que causó daños importantes, con 105 viviendas y edificios "afectados por las llamas", "destruidos", declaró el prefecto Gilles Clavreul.

El avance de las llamas, que partieron del incendio accidental de un vehículo, hizo "absolutamente esencial" la evacuación de 18.000 personas de esa localidad balnearia, también muy turística, y otras 5.000 de un camping cercano en Parentis, explicó el prefecto de Las Landas en rueda de prensa.

A estas personas se suman 8.000 más de la localidad de Parentis a partir de esta tarde, precisó Clavreul, en una segunda comparecencia en la que destacó la "voracidad" de las llamas y su carácter errático debido a las ráfagas de viento que soplan en la zona.

Mientras, el incendio forestal en el departamento de Var sigue avanzando este viernes por la tarde, avivado por vientos cambiantes que complican las labores de extinción y amenazan a las localidades de Pontevès, Barjols y Châteauvert, según las autoridades.

Más de 300 personas fueron evacuadas hacia centros de acogida, mientras que las comunas de Barjols y Châteauvert activaron sus planes de emergencia. La prefectura envió alertas de evacuación a residentes de varios barrios de Pontevès y Barjols, y la gendarmería desalojó tres sectores en Châteauvert.

Unos 1.000 bomberos, apoyados por 265 vehículos, un avión Dash, cuatro hidroaviones Canadair -incluido uno croata desplegado mediante el mecanismo europeo de protección civil- y tres helicópteros cisterna, continúan combatiendo el incendio.

Las autoridades cerraron varias carreteras de la zona y restringieron el tráfico en algunos tramos para facilitar las evacuaciones, al tiempo que instaron a la población a no desplazarse hacia las áreas afectadas y a dar prioridad a los vehículos de emergencia.

Francia supera ya las 50.000 hectáreas calcinadas por incendios forestales en lo que va de año, casi el triple que en el mismo periodo de 2025, precisó el ministro hoy el ministro de Interior, Laurent Nuñez, desde el Centro Operativo Interministerial de Gestión de Crisis (Cogic), en París.