FundéuRAE: “souvenir”, alternativas

En noticias sobre turismo y vacaciones se pueden ver frases como estas: “La industria del souvenir se reinventa más allá del imán de nevera”, “El récord de gasto turístico en España impulsa la industria del souvenir” o “Souvenirs turísticos para perros y gatos: el último grito en recuerdos de viaje”.

Para reflejar la pronunciación aproximada de este galicismo, se puede emplear la adaptación “suvenir”, que prescinde de la “o” original (como ocurre también, por ejemplo, en “glamur” y “gurmé”). Su plural, como recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”, es “suvenires”. Otra opción es usar el término “recuerdo”, que el diccionario académico define como ‘cosa que se regala en testimonio de buen afecto’ y ‘objeto que se conserva para recordar a una persona, una circunstancia, un suceso, etc.’, entre otras acepciones.

Por ello, en los ejemplos se podría haber escrito “La industria del suvenir se reinventa más allá del imán de nevera”, “El récord de gasto turístico en España impulsa la industria del recuerdo” y “Suvenires turísticos para perros y gatos: el último grito en recuerdos de viaje”.

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