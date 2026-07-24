Gobierno argentino considera que nuevos aranceles de EE.UU. implican un "shock externo"

"En este momento hay una tensión por una decisión de Donald Trump, que implica también a la Argentina, donde aumenta los aranceles. Estos shocks externos claramente golpean", dijo Ravier en una entrevista con la plataforma audiovisual Carajo.

El portavoz aseguró que, de todos modos, "hay una tendencia macro que muestra que la Argentina viene con un plan de estabilización que está muy bien, con orden macroeconómico, con orden fiscal, con orden monetario y con orden cambiario".

Los nuevos gravámenes comerciales del 10 % al 12,5 % impuestos por los Estados Unidos comenzaron a aplicarse este viernes a importaciones procedentes de unos 60 países, incluyendo a Argentina.

"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses", dijo este jueves la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) en un comunicado.

La Casa Blanca decidió aplicar estos nuevos gravámenes en sustitución del arancel global temporal del 10 % que expiraba este viernes y que había sido impuesto por Trump en febrero pasado, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara la base legal utilizada para imponer la mayoría de sus anteriores aranceles globales.

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A los países que cuentan con leyes para combatir el trabajo forzoso, Estados Unidos aplica desde este viernes un arancel del 10 %, entre ellos Argentina, país que en febrero pasado firmó con Washington un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI, por sus siglas en inglés).

El acuerdo, firmado por Argentina y Estados Unidos el pasado 5 de febrero, no ha entrado en vigencia todavía porque requiere de ratificación parlamentaria del Congreso argentino, donde aún no se inició su tratamiento.

Entre otros puntos, el acuerdo establece que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos.

También, establece que Argentina se compromete a eliminar aranceles para 221 posiciones arancelarias de bienes provenientes de Estados Unidos, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, y a reducirlos al 2 % para otras 20 posiciones, principalmente partes y piezas para autos, mientras que otorgará cuotas de acceso a su mercado para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

Asimismo, el acuerdo marca que Argentina adoptará y aplicará la prohibición de importar bienes extraídos, producidos o fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.

También, incluye el compromiso de Argentina de considerar las resoluciones del Gobierno de Estados Unidos sobre las entidades contempladas en la Sección 307 -que prohíbe importar bienes de compañías que incurran en trabajo forzoso para producir- de la Ley Arancelaria de 1930 y la prohibición de importar productos de dichas empresas.

El Gobierno del presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, considera a los Estados Unidos, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior.

Estados Unidos es, después de Brasil, el segundo destino de las exportaciones de Argentina, con un peso del 10 % sobre el total de sus colocaciones.

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, en el primer trimestre del año Argentina exportó bienes a Estados Unidos por un valor de 2.201 millones de dólares, un 41 % más que en igual período de 2025.