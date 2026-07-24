Hamás califica de "ejecución sumaria" el tiroteo donde murieron 4 palestinos y 1 israelí

"Lo ocurrido fue una ejecución sumaria, un nuevo crimen de guerra que se suma al sangriento historial de la ocupación contra nuestro pueblo. Revela la naturaleza criminal de las fuerzas de ocupación, que no dudan en atacar y asesinar palestinos a sangre fría", afirmó Hamás en un comunicado.

Además, alabó la actuación de uno de los palestinos que supuestamente arrebató un arma a un "guardia de seguridad", según el Ejército israelí, que no especificó si era un soldado o un colono armado, durante el suceso.

"Hacemos un llamamiento a nuestro pueblo en Cisjordania para que intensifique la confrontación con la ocupación en todos los puntos de contacto, para que unifique sus filas, para que active todas las formas de resistencia, para que la ocupación y sus colonos paguen el precio de sus crímenes y para que impidan que profanen nuestra tierra y nuestros lugares sagrados", continuó el grupo islamista.

Esta mañana se produjo un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus y cerca del asentamiento colono de Havat Gilad, donde murieron cuatro palestinos y un colono israelí.

El Ejército israelí (FDI) dijo que varios palestinos robaron el arma de un "guardia de seguridad" que llegó al lugar, tras recibir el reporte de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las FDI han cerrado todos los puestos de control militar que rodean la ciudad de Nablus y establecieron otro adicional en la carretera que conecta Nablus y Tubas, en medio de un intenso despliegue en la zona, según medios locales.

La versión de las FDI contrasta con la ofrecida por las autoridades palestinas, que indican que cuatro personas de Cisjordania ocupada murieron "a manos de las fuerzas de ocupación durante un ataque de colonos israelíes".

Asimismo, añaden que antes de la llegada de las FDI, colonos israelíes "atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas".

Según la agencia oficial de noticias palestina WAFA, soldados y colonos israelíes "abrieron fuego indiscriminadamente" -como muestra un vídeo que circula por internet- contra los residentes, matando a cuatro jóvenes palestinos, dos hermanos y sus dos primos, e hiriendo a otros cuatro.

Por su parte, según el servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja (MDA) el israelí fallecido era un hombre de 30 años. El servicio detalló que, durante sus labores de emergencia, evacuaron en helicóptero a dos heridos de bala: un hombre de unos 20 años en estado grave y otro de unos 20 años en estado moderado.

El medio israelí Haaretz reporta ahora sobre otra incursión de colonos en Jit, a las afueras de Tell, donde decenas de radicales israelíes habrían comenzado a asaltar la aldea.

Según el Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los brutales ataques de Hamás en territorio israelí, más de un millar de palestinos han muerto por fuego del Ejército israelí o de colonos en Cisjordania ocupada.

Asimismo, se producen ataques diarios contra terrenos y viviendas palestinas, vandalización de sus propiedades, ganado sacrificado y mezquitas incendiadas por parte de colonos israelíes.