Indonesia dice que "colabora activamente" con EE.UU. para recibir "aranceles favorables"

El portavoz del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos indonesio, Haryo Limanseto, señaló en un comunicado que Yakarta confía en que los aranceles aplicados "sean favorables para Indonesia".

El Ejecutivo que dirige Prabowo Subianto firmó el pasado febrero un acuerdo comercial con Estados Unidos para mantener en un 19 % los aranceles de Washington a Yakarta, excepto para determinados productos textiles y agrícolas ya exentos de gravámenes, entre ellos el aceite de palma, cuyo mercado mundial es liderado por Indonesia y Malasia.

Asimismo, Haryo indicó que el archipiélago -la mayor economía del Sudeste Asiático- "se encuentra entre los países sujetos a un arancel adicional del 10 %" anunciado por Washington, junto con otros 16 Estados como Malasia, India, México, Canadá o Reino Unido.

La medida forma parte del nuevo paquete arancelario anunciado el jueves por la Administración de Trump contra más de 60 economías, con gravámenes de entre el 10 % y el 12,5 % según el país, bajo el argumento de que EEUU no cuenta con mecanismos suficientes para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso.

En respuesta a estas acusaciones, el Gobierno de Prabowo insistió en que Indonesia "es uno de los países activamente comprometidos con la prevención y erradicación del trabajo forzoso en la cadena de suministro global".

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La Casa Blanca recurrió a esta base legal después de que los tribunales limitaran parte de sus anteriores medidas arancelarias globales.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, sostuvo que la tasa y el alcance de las exenciones son "apropiados" para lograr la eliminación de las prácticas consideradas sancionables en la investigación sobre trabajo forzoso.

A diferencia del anterior gravamen, impuesto como una medida temporal para hacer frente a problemas de balanza de pagos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, los nuevos aranceles se sustentan en la Sección 301, que permite al presidente responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas injustificadas o discriminatorias.