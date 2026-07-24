Kast remueve a subsecretario de Hacienda tras dar positivo en test de drogas y él lo niega

"No consumo drogas y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error", indicó la ya ex autoridad en un comunicado, la madrugada de este viernes.

Rodríguez, de 36 años, se hizo un examen de drogas el pasado abril que dio negativo, pero fue sometido a una segunda prueba en junio, que sí dio positivo, lo que -apuntó- "no refleja" su realidad.

"Me realizaré nuevos exámenes para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo íntegramente con los estándares que el Gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia", sostuvo en una carta publicada en sus redes sociales.

En Chile, los análisis para detectar un posible consumo de estupefacientes en muestras de pelo son obligatorios para algunos funcionarios del Gobierno, como ministros, subsecretarios o delegados presidenciales.

La ley chilena no obliga al presidente a someterse a un test de drogas, pero Kast se realizó uno de manera voluntaria al poco de acceder al poder, en marzo pasado.

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Rodríguez no es el primer funcionario que sale de la actual Administración por este motivo: el pasado 24 de junio, el entonces secretario regional ministerial de Agricultura (seremi) en la región norteña de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell, renunció tras dar positivo en un examen.

Independiente pero cercano al ultraderechista Partido Republicano de Kast, Rodríguez será sustituido en la Subsecretaría de Hacienda por el actual coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores, Tomás Bunster Bustamante.

El ya exsubsecretario era la mano derecha del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y jugó un papel fundamental en la elaboración de la megarreforma tributaria y económica que impulsa el Ejecutivo y que está a punto de ser aprobada en el Parlamento.

Quiroz dijo este viernes que hay que esperar a las nuevas muestras de drogas y agradeció el trabajo del economista.

"Quiero decir que ha sido un tremendo aporte para el Ministerio, un tremendo profesional. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración", aseguró el ministro en declaraciones a los medios.