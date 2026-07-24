La Bolsa de São Paulo cae impactada por Vale y Petrobras, pero cierra la semana en verde

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó la jornada en los 174.041 puntos y encadenó su segunda caída.

En el mercado de divisas, el real brasileño se mantuvo prácticamente estable con una leve baja de 0,06 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,080 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, el billete verde acumuló una apreciación del 0,5 % frente a la divisa brasileña.

La jornada en la plaza paulista estuvo marcada por la caída en los precios internacionales del crudo y el mineral de hierro, lo que llevó a la depreciación de los papeles de Petrobras y Vale, dos de sus principales valores.

El precio del petróleo cayó tras las señales de posibles negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, mientras que la preocupación por la débil demanda de acero en China presionó el valor del mineral.

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Las acciones ordinarias de la gigante minera y de la petrolera estatal se depreciaron un 0,58 % y un 2,36 % respectivamente; mientras que las preferenciales de Petrobras retrocedieron un 1,72 % y fueron las segundas más vendidas del día.

Las ganancias fueron lideradas por las acciones ordinarias del grupo educativo YDUQS (+3,05 %) y las de la empresa de paquetes turísticos CVC (+2,29 %); mientras que a la cabeza de las pérdidas se ubicaron los papeles de la energética ISA (-7,16 %) y los ordinarios de la administradora de planes de salud Hapvida (-5,25 %).

El parqué paulista registró este viernes un volumen financiero de 16.477 millones de reales (unos 3.243 millones de dólares o 2.855 millones de euros), con más de 2,6 millones de transacciones al cierre de la sesión.